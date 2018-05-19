Yokohama FC - JEF United Chiba maçı istatistikleri

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Yokohama FC, 20 Mayıs 2018 Pazar günü JEF United Chiba takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 08:00. Maç öncesi Yokohama FC 23 puanla 6. sırada, JEF United Chiba 17 puanla 16. sırada bulunuyor. Yokohama FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. JEF United Chiba son 5 mücadelede 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 342 kodlu maçı oynayanlar; Yokohama FC galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.10, JEF United Chiba galibiyet oranı 2.50.

Yokohama FC önceki hafta JEF United Chiba mücadelesinde 2-1 yenildi.

JEF United Chiba ise Yokohama FC karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Yokohama FC, 10 gol attı ve 11 gol yedi.

JEF United Chiba ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. JEF United Chiba, 6 gol atarken 17 gol yedi.