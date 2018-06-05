Yokohama FC - Kamatamare Sanuki sahaya çıkıyor

Yokohama FC ve Kamatamare Sanuki, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü Japonya İmparatorluk Kupası 2.Tur maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:00. Yokohama FC son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Kamatamare Sanuki, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 464 kodlu maçı oynayanlar; Yokohama FC galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Kamatamare Sanuki galibiyet oranı 0.00.

Yokohama FC önceki hafta JEF United Chiba mücadelesinde 2-1 yenildi.

Kamatamare Sanuki ise Nagoya karşılaşmasında 0-2 yenildi.