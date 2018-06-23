Yokohama FC - Kofu sahaya çıkıyor

Yokohama FC ve Kofu, 24 Haziran 2018 Pazar günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 08:00. 29 puanlı Yokohama FC 7. sırada bulunuyor, Kofu 27 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Yokohama FC, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Kofu, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 201. İddaa'da Yokohama FC kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Kofu kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Yokohama FC son hafta oynanan Kofu maçında 0-2 yenildi.

Kofu, Yokohama FC karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Yokohama FC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Yokohama FC, kendi sahasında 15 gol attı, 16 gol yedi.

Kofu, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Kofu, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.