Yokohama FC - Roasso Kumamoto karşılaşma önü

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Yokohama FC, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Roasso Kumamoto takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 08:00. Yokohama FC 20 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Roasso Kumamoto 17 puanda ve 15. sırada. Yokohama FC son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Roasso Kumamoto son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 174. İddaa'da Yokohama FC kazanır 1.70, berabere biter 3.10, Roasso Kumamoto kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Yokohama FC önceki hafta JEF United Chiba mücadelesinde 2-1 yenildi.

Roasso Kumamoto ise Oita Trinita maçında 2-1 yenildi.

Yokohama FC, evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 9 gol yedi.

Roasso Kumamoto, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Roasso Kumamoto, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.