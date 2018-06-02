Yokohama FC - Tokyo Verdy maçı heyecanı

Japonya J2 Lig maçında Yokohama FC ile Tokyo Verdy, 03 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 08:00. Maç öncesi Yokohama FC 27 puanla 5. sırada, Tokyo Verdy 19 puanla 17. sırada bulunuyor. Yokohama FC son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Tokyo Verdy, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 333. İddaa'da Yokohama FC kazanır 1.90, berabere biter 2.90, Tokyo Verdy kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Yokohama FC son hafta oynanan JEF United Chiba maçında 2-1 yenildi.

Tokyo Verdy ise Tokushima Vortis karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Yokohama FC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Yokohama FC, kendi sahasında 13 gol attı, 14 gol yedi.

Tokyo Verdy ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tokyo Verdy, 7 gol atarken 6 gol yedi.