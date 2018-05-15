Yokohama FM - Albirex Niigata karşılaşma önü

Japonya Lig Kupası Grup A maçında Yokohama FM ile Albirex Niigata, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:00. Yokohama FM 8 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Albirex Niigata 7 puanda ve 3. sırada. Yokohama FM son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Albirex Niigata son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 443 kodlu maçı oynayanlar; Yokohama FM galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Albirex Niigata galibiyet oranı 4.00. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Yokohama FM son haftadaki Hiroshima müsabasında 1-2 yenildi.

Albirex Niigata, Kobe karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Yokohama FM, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Yokohama FM, kendi sahasında 1 gol attı, 0 gol yedi.

Albirex Niigata ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Albirex Niigata, 1 gol atarken 2 gol yedi.