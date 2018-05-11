Yokohama FM - Gamba Osaka sahaya çıkıyor

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Yokohama FM, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Gamba Osaka takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:00. Yokohama FM 13 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Gamba Osaka 13 puanda ve 16. sırada. Ev sahibi Yokohama FM, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Gamba Osaka, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 186 kodlu maçı oynayanlar; Yokohama FM galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.20, Gamba Osaka galibiyet oranı 2.90. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Yokohama FM son haftadaki Urawa müsabasında 0-1 kazandı.

Gamba Osaka ise FC Tokyo maçında 0-0 berabere kaldı.

Yokohama FM, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 12 gol yedi.

Gamba Osaka ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gamba Osaka, 2 gol atarken 12 gol yedi.