Yokohama FM - Iwata sahaya çıkıyor

Japonya J1 Lig maçında Yokohama FM ile Iwata, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:00. 12 puanlı Yokohama FM 13. sırada bulunuyor, Iwata 15 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Yokohama FM, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Iwata, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 448 kodlu maçı oynayanlar; Yokohama FM galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Iwata galibiyet oranı 2.50. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Yokohama FM son haftadaki Iwata müsabasında 1-0 kazandı.

Iwata ise Yokohama FM karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Yokohama FM, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 9 gol yedi.

Iwata, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Iwata 3 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.