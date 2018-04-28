Yokohama FM - Kashima karşılaşma önü

Japonya J1 Lig maçında Yokohama FM ile Kashima, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:00. 9 puanlı Yokohama FM 15. sırada bulunuyor, Kashima 12 puana sahip ve 14. sırada. Yokohama FM, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Kashima, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 240 kodlu maçı oynayanlar; Yokohama FM galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 3.20, Kashima galibiyet oranı 1.90. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Yokohama FM önceki hafta Urawa mücadelesinde 0-1 kazandı.

Kashima, Iwata karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Yokohama FM, 7 gol attı ve 9 gol yedi.

Kashima ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kashima, 4 gol atarken 8 gol yedi.