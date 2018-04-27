Yokohama FM - Kashima karşılaşma önü

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Yokohama FM, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Kashima takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:00. Yokohama FM 9 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Kashima 12 puanda ve 14. sırada. Yokohama FM, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Kashima, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 240. İddaa'da Yokohama FM kazanır 2.80, berabere biter 3.20, Kashima kazanır 1.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Yokohama FM son haftadaki Urawa müsabasında 0-1 kazandı.

Kashima, Iwata karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Yokohama FM, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 9 gol yedi.

Kashima, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kashima 4 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.