Yokohama FM - Kobe düellosu

Japonya Lig Kupası Play Off maçında Yokohama FM ile Kobe, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 08:00. Yokohama FM son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Kobe, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 186 kodlu maçı oynayanlar; Yokohama FM galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.10, Kobe galibiyet oranı 2.50. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Yokohama FM önceki hafta V-Varen Nagasaki mücadelesinde 5-2 kazandı.

Kobe ise Consadole Sapporo maçında 4-0 kazandı.