Yoksul ülkelerde satılan ilaçların yüzde 11'i sahte

İngiltere'nin Edinburg Üniversitesi ile Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulundan bilim adamları, DSÖ adına yaptıkları araştırmada dünya genelinde 48 bin ilacın test edildiği 100'den fazla analizi gözden geçirdi.
AA'nın haberine göre; analizlerde, incelenen ilaçların yüzde 11'inin denetim organlarının onayından geçmediği, kalite standartlarının altında olduğu veya muhtevasında belirtilen etken maddeleri içermediği belirlendi.
SAHTE İLAÇLAR ÖLDÜRÜYOR
Sahte ilaçların yaklaşık yüzde 60'ı sıtma ve bakteri enfeksiyonlarını tedavi eden ilaçlardan oluşturuyor. Yoksul ülkelerde her yıl sıtmaya yakalanan 72 bin ila 169 bin çocuğun sahte ve standart altı ilaçlar nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
Öte yandan sahte ilaçların ölüm riskinin arttırdığı bir diğer hastalık da zatürre. Sahraaltı Afrika ükelerinde sahte ilaçlar nedeniyle zatürreden her yıl 116 bin ilave çocuk ölümü yaşandığı tahmin ediliyor.
DSÖ, 2013 yılında sahte ve standart altı ilaçların tespiti için küresel izleme sistemi kurmuştu. Sisteme aralarında kalp, şeker, doğurganlık, akıl hastalıkları ve kanser ilaçlarının bulunduğu bin 500 civarında sorunlu ilaç ihbarı yapılmıştı.
DSÖ'ye ayrıca sahte sarıhumma ve menenjit aşılarına dair ihbarlar ulaşmıştı.
Veri tabanındaki ihbar ve bilgiler sayesinde 2013'te Paraguay'da daha önce aynı Pakistan'da 60 yetişkinin ölümüne sebep olan zehirli öksürük şurubundan içen bir düzine kadar çocuk mideleri yıkanarak kurtarılmıştı.
DSÖ uzmanları bugüne kadar tespit edilebilen sahte ilaçların problemli bütünün yalnızca "küçük bir kısmını" olduğu görüşünde. Örgüt dünyada sahte ilaçlara yılda 30 milyar dolar harcandığını tahmin ediyor.
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