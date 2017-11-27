Yoksulluk sınırı yüzde 10.6 arttı

Türk-İş'ten yapılan açıklamaya göre, gıda enflasyonu Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 1.50 arttı, ve dört kişilik bir ailenin açlık sınırı da 1,567 liraya çıktı.
Türk-İş verilerine göre, geçen yıl Kasım ayında açlık sınırı 1,416 lira, yoksulluk sınırı 4 bin 615 lira; bir önceki ay ise açlık sınırı 1,544 lira, yoksulluk sınırı 5 bin 30 liraydı.
Rapora göre geçtiğimiz ay ortalama 3.61 lira olan ortalama sebze kilogram fiyatı Kasım'da 3.98 liraya yükseldi. Rapora göre et fiyatlarında da belirli bir miktar gerileme yaşandı.
Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Türk-İş açıklamasında, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı geçtiğimiz aya göre 33 lira, yılbaşına göre 135 lira ve geçen yılın aynı ayına göre 151 lire artış gösterdi. Yoksulluk sınırı tutarı ise son bir ayda 75 lira, yılbaşına göre 441 ve geçen yılın Kasım ayına göre 491 lira arttı" denildi.
Türk-İş tarafından yapılan açıklama şöyle devam etti:
"Halen aile bireyleri dikkate alınmadan, tek bir işçi için hesaplanan aylık net asgari ücret 1,404 lira olmasına karşın, Türk-İş tarafından bekar bir işçi için hesaplanan yaşam maliyeti günümüzde aylık net 1.949 liraya yükseldi.
Aile faktörü dikkate alınmadan sadece bir kişinin yapması gereken harcama tutarı ile mevcut asgari ücret arasındaki fark ücretli çalışanların geçim koşullarını yansıtan önemli bir gösterge olmaktadır.
Aradaki fark giderilmeden var olan asgari ücrete hedeflenen enflasyon temel alınarak aynı oranda veya birkaç puan üzerinde ücret zammı yapılması yoksulluğun sürmesi anlamındadır."
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