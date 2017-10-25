Bedran Güzel'in yönettiği, başrollerini Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Emre Kınay, Muharrem Bayrak, Eda Ece, Aslı Bekiroğlu ve Toygan Avanoğlu'nun paylaştığı Yol Arkadaşım filmi yakında vizyona gelecek. Peki Yol Arkadaşım ne zaman vizyona girecek? İşte Yol Arkadaşım filmi hakkında detaylar...

YOL ARKADAŞIM NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Yol Arkadaşım filmi için heyecanlı geri sayım devam ediyor. Yol Arkadaşım, 27 Ekim 2017 Cuma günü vizyona girecek. Başrollerini Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın paylaştığı filmde yönetmenliği Bedran Güzel üstleniyor. Yol Arkadaşım filminin vizyona girmesine sayılı günler varken heyecanlar biraz daha artıyor.

YOL ARKADAŞIM FİLM KONUSU;

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık’taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref’e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

YOL ARKADAŞIM FRAGMANI

YOL ARKADAŞIM OYUNCU KADROSU

Oğuzhan Koç (Onur)

İbrahim Büyükak (Şeref)

Emre Kınay

Eda Ece

Aslı Bekiroğlu

Bahar Şahin

Muharrem Bayrak

Toygan Avanoğlu

Rahşan Fırtına

Senarist: İbrahim Büyükak

Yapımcı: Necati Akpınar

Teknik Ekip

Görüntü Yönetmeni: Serkan Güler

Kurgu: Çağrı Türkkan

Kamera Operatörü: Serkan Güler

Firmalar

Yapım: BKM Film

Türk Dağıtımcı: Mars Dağıtım

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