Yavuz Turgul'un yönetmenlik koltuğunda oturduğu Yol Ayrımı filmi için bugün afiş yayınlandı. Film afişinin yayınlanmasıyla birlikte sinemaseverler merakla filmin ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı. Peki Yol Ayrımı filmi ne zaman çıkacak? Yol Ayrımı oyuncuları kimlerdir? İşte Yol Ayrımı filmine dair detaylar...

YOL AYRIMI FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Oyuncu kadrosunda usta oyuncu Şener Şen, Rutkay Aziz, Çiğdem Selışık Onat, Tilbe Saran, Ruhsar Öcal, Nihal Yalçın, Mert Fırat ve Defne Kayalar'ın yer aldığı Yol Ayrımı filmi için ilk afiş yayınlandı.

Film afişinin yayınlanmasıyla filmi bekleyen vatandaşlar merakla filmin ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı. Büyük merakla beklenen Yol Ayrımı filmi, 10 Kasım 2017 tarihinde vizyona girecek.

YOL AYRIMI FİLM KONUSU

Dikkat çeken kadrosuyla sinemaseverleri meraklandıran Yol Ayrımı filminde; duygusuz ve acımasız iş adamı Mazhar Kozanlı'nın, geçirdiği bir trafik kazası sonucu ölümden dönmesiyle kendi iç dünyasında yaşadığı hesaplaşma konu ediliyor.

Geleceğiyle ilgili kararlar vermeye başlayan Mazhar; annesini, eşini ve öz evlatlarını karşısına almak uğruna geçmişiyle yüzleşiyor. Tam da burada yol ikiye ayrılıyor ve Mazhar, herkesin hayatını değiştirecek yolu tercih ediyor.

YOL AYRIMI OYUNCU KADROSU

● Şener Şen

● Rutkay Aziz

● Çiğdem Selışık Onat

● Tilbe Saran

● Ruhsar Öcal

● Nihal Yalçın

● Mert Fırat

● Defne Kayalar

Yol Ayrımı

Yol Ayrımı ne zaman çıkacak

Yol Ayrımı oyuncuları