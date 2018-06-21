Araçlar bir anda yağmur sularının içinde kaldı

Kayseri'de dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde yollar göle döndü. Şiddetli yağmur sonrası ortaya ilginç görüntüler çıktı. 2 otomobil, yolda biriken yağmur sularının içinde kaldı. Bir sürücü o anlarda yolda kalan ve suya gömülen otomobilinin üzerine çıktı ve bir süre yardım bekledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Esenyurt ve Kartal Kavşağı'nda da yollarda benzer görüntüler ortaya çıktı.

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