Ardahan-Kars karayolunun Taşlıdere mevkinde bir grup yabancı uyruklu vatandaşı yol kenarında beklediğini görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden ekipler, Afganistan uyruklu 79 kaçağı yakaladı. İçlerinde kadınlarında olduğu toplam 79 kaçak hakkında Çamlıçatak Jandarma karakolunda işlem başlatıldı.

İHA'nın haberine göre, kaçakların bir kamyonla Ardahan'a getirildiği, ancak kamyoncunun takip edildiğini anlayınca kamyonu bırakıp kaçtığı öğrenildi.

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