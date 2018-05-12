Berkan Dağlı'nın kullandığı 48 NR 732 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Düğerek Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücü Dağlı, araç içerisinde sıkıştı.

AA'nın haberine göre, çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi ile Büyükşehir Belediyesi AKS ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Dağlı'nın cesedi incelemenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

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