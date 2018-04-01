Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında iki terörist yakalandı.

AA'nın aktardığına göre; Siirt'te icra edilen arazi aramasında bir makineli tüfek, bir silah üstü termal dürbün, bir gece görüş cihazı ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde icra edilen operasyonda bulunan 8 sığınakta iki 60 milimetrelik havan mühimmatı, 160 Biksi makineli tüfek fişeği, 30 Doçka uçaksavar mühimmatı, 8 el yapımı patlayıcı ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

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