Bir işyerinde çalışmaya başladınız. Önce görüştünüz sonra sözleşmeyi imzaladınız ve aklınıza yol parası geldi. Artık bu konuda bir şey yapamazsınız. Çünkü İş Kanunu yol parasını zorunlu tutmaz. Eğer işveren isterse bu parayı öder ve sözleşmeye eklenen bir maddede bundan söz edilir. Yani iş görüşmesinde bu konuda anlaşabilir ve sözleşmenize ekletebilirsiniz. Ayrıca çalışılan işyerinde uzun süredir yol parası veriliyorsa da çalışan talep de bulunabilir. Kısaca; İş sözleşmenizde işçiye yol ücreti verileceğine dair açık bir hüküm var mı? diye kontrol edin.

NE KADAR YOL PARASI ÖDENİR?

Eğer yol parası alacaksanız, miktar ile ilgili yine İş Kanunu'nda bir madde bulunmaz. İşveren yol durumunuzu göz önünde bulundurarak ya da aylık mavi kart bedeli kadar ödeme yapar. Mavi kart bedeli her yıl zamlanır ve işveren de bu oranda yol parasını arttırır. 2018 yılı için bu ücret 205 TL'dir. 205 ile dolduran bir mavi akbil ile 80 geçiş hakkı tanınır.

AYLIK KAR FİYATLARI VE GEÇİŞ HAKLARI

Mavi Kart: 205 TL 180 geçiş hakkı

Öğrenci: 85 TL 200 geçiş hakkı

Sosyal: 125 TL 200 geçiş hakkı

İSTANBUL KART FİYATLARI

İstanbulkart tam, öğrenci yada sosyal tarife kullanan ve aylık olarak kullanmayan tüketiciler için tek kullanım ücretleri önem arz eder. İstanbulkart kullanan tüketici için tek kullanım ücretleri şu şekildedir;

Tam : 2,60 TL

Öğrenci : 1,25 TL

Sosyal : 1,85 TL

AKTARMA TARİFESİ

Aktarma Adet Tam Öğrenci Sosyal

1.Aktarma 1,65 0,50 0,95

2.Aktarma 1,25 0,45 0,75

3.Aktarma 0,85 0,40 0,50

4.Aktarma 0,85 0,40 0,50

5.Aktarma 0,85 0,40 0,50