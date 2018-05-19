İstanbul Güngören'de beyaz eşya mağazasında teknisyen olarak çalışan Kadir Gürer, park yüzünden tartıştığı bir kişi tarafından vurularak öldürüldü. Şüpheli gözaltına alındı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın aktardığı bilgilere göre olay Güngören Haznedar Mahallesi Çapa Sokak'da önceki gün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Bir beyaz eşya dükkanında teknisyen olarak çalışan Kadir Gürer, adreste bulunan bir daireye beyaz eşya getirdi. Kamyoneti sokağa park eden Gürer, ürünü indireceği sırada sokağa giren başka bir aracın sürücüsü yol istedi.

Görgü tanıklarının anlattığına göre Gürer, sürücüye başka bir alterntatif yolu kullanmasını söyledi. Bunun üzerine aralarında tartışma çıktı. Olay yerinden ayrılan sürücü bir süre sonra arkadaşlarıyla tekrar olay yerine geldi. Kadir Gürer'e ateş eden şüpheli olay yerinden kaçtı.



5 SAAT SONRA YAKALANDI

Cinayetin ardından çalışmalara başlayan Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelinin bulunduğu aracın plakasını tespit etti. Ekipler, cinayetten yaklaşık 5 saat sonra şüpheli Yıldıray P.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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