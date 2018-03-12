Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giden Başaran Yatırım Holding'e ait özel jette bulunan Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı hayatını kaybetti.

Galatasaray’ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau yakın arkadaşı olan Mina Başaran'ın ölüm haberiyle sarsıldı. Cabau, Başaran'ın vefatı sonrası sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. İşte Cabau'nun o mesajı:

"Şuan uçaktan indim ve hayatımdaki en acı haberi aldım. Dünya tatlısı arkadaşım Mina'nın uçak kazasındaki vefatı için söyleyecek söz, acımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Şuan bu mesajı yazdığıma bile inanamıyorum. Çok sevilen, hayat dolu, melek gibi kalbi olan biricik arkadaşımdı... Hiç bir söz ailesinin acısını dindiremez. Nurlar içinde yatsın, ışıklarla uyusun. Allah Başaran ailesine sabır ve dayanma gücü versin... Tüm kalbim ve dualarım Mina, ailesi ve uçakta onunla beraber olan dünya güzeli arkadaşlarıyla... Güzel kalpli meleğim, seni çok özleyeceğim"