Alınan bilgiye göre, Eğil ilçesinden Diyarbakır'a gelen Semih Ayyıldız yönetimindeki yolcu minibüsü, Diyarbakır Elazığ karayolu 14. kilometresinde Abdulvahap Kaya'nın kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak tarlaya girdi. Kazada, her iki araçta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

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