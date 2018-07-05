Amasya'nın Suluova ilçesinde, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.



Tokat'tan İstanbul'a giden Duran Yıldırım idaresindeki Reşadiye Ses firmasına ait yolcu otobüsü, Suluova ilçe girişi kavşağında, Abdülsamet Cenik'in kullandığı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada, otomobildekilerden Hamide Özcan olay yeri, sürücünün babaannesi Miyase Cenik ise kaldırıldığı Suluova Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Yaralanan otomobil sürücüsü, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Kaza dolayısıyla trafiğin bir süre tek şeritten sağlanması nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların çekilmesinin ardından yolda trafik akışı normale döndü.





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