Newark´a gitmek için Chicago'dan havalanan yolcu uçağının pencere camında, kalkıştan yaklaşık iki saat sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle çatlak oluştu.

DHA'nın aktardığına göre; oluşan çatlak yolcular arasında büyük paniğe neden olurken, uçağın kaptan pilotu, yön değiştirmeye karar vererek, Newark´a seyir halinde olan uçağı, Cleveland Havalimanı´na indirmeyi başardı.

ASKERİ UÇAK DÜŞTÜ

Öte yandan, ABD´de son haftalarda sıkça yaşanan uçak kazalarına bir başkası daha eklendi.

Georgia eyaletine bağlı Savannah kentinde seyir halinde olan C 130 Herkül tipi askeri kargo uçağı, henüz belli olmayan bir nedenle düştü. Uçakta kaç mürettebat bulunduğu ve durumlarının ne olduğu açıklık kazanmadı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER