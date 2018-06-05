Akrepler, pitonlar, kertenkeleler...

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda önceki gece bir yolcunun valizinde çok sayıda canlı hayvan ele geçirildi. Vietnam’dan İstanbul’a gelen ve aktarmalı olarak Rusya’ya giden Valeeva E., isimli yolcuya ait olduğu tespit edilen valiz, sahibi tarafından teslim alınmadığı için İstanbul’a geri gönderildi. Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, bagajın kayıp eşya deposuna alınması öncesi yapılan kontrol sırasında çantanın içinde çok sayıda canlı havyan olduğu görüldü.

9 DEĞİŞİK TÜRDEN HAYVAN YAKALANDI

Bunun üzerine valizi açan görevliler şaşkına döndü. Valizin içinde saklama kapları ve özel çuvallara yerleştirilmiş Burma Pitonu, Albina Ormanı Kertenkelesi, Vietnam Kurbağası, kaplumbağa, akrep gibi 9 değişik türde sürüngen hayvan tespit edildi. Hayvanlar gümrük görevlileri tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkililerine teslim edildi

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