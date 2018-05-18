Trabzon'da, cami tuvaleti işletmecisi, emekli 52 yaşındaki Şeref Aydın, yolda yürürken içerisinde 5 bin euro olan zarf buldu. Çevrede sahibini aradığı sırada belediye hoparlörlerinden kayıp anonsu yapıldığı duyan Aydın, parayı götürüp belediye görevlilerine teslim etti. Parasını teslim alan Abdulvahap Şen, cebinde 6 TL olduğunu öğrendiği ve zorla ikna ederek 500 euro ile ödüllendirdiği Şeref Aydın, "Ben üzerime düşen görevi yaptım" dedi.
DHA'nın haberine göre, Kalkınma mahallesinde üzerindeki 5 bin euroyu kaybeden Abdulvahap Şen, bir süre çevrede arama yaptı, sonuç alamayınca Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne başvurdu. Belediye görevlileri anonsla bir miktar para kaybolduğunu duyurdu, bulanların belediyeye getirmesini istedi. Bir caminin tuvaletini işleten emekli Şeref Aydın, yolda yürürken içerisinde 5 bin euro olan zarfı buldu.
Çevrede sahibini aradığı sırada belediye hoparlörlerinden kayıp para anonsu yapıldığı duyan Aydın, parayı götürüp belediye görevlilerine teslim etti. Zabıta görevlileri parayı teslim aldı, sahibine bilgi verdi.
ELİNİ ÖPMEK İSTEDİ
Belediyeye gelen ve parasını teslim alan Almanya'da özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Abdulvahap Şen, parayı bulan Şeref Aydın'a bir miktar para vermek istedi. Ancak Aydın, "Ben üzerime düşen görevi yaptım" diyerek teklifi kabul etmeye yanaşmadı. Abdulvahap Şen, cebinde 6 TL olduğunu öğrendiği Şeref Aydın'a, zorla ikna ederek 500 euro verdi. İşlettiği tuvalette kendisini ziyaret eden Abdulvahap Şen, örnek davranışından dolayı elini öpmek istediği Aydın'a teşekkür etti.
'BEN ÜZERİME DÜŞEN GÖREVİ YAPTIM'
Yolda yürürken parayı bulduğunu anlatan Şeref Aydın, "Camiye giderken yolda para gördüm. Acaba sahte para mı diye inceledim. Kalbim acıdı, 'Kaybeden kim bilir ne kadar üzülmüştür? Kim bilir kimin ihtiyacıdır, hastası mı vardır, borcu mu vardır?' diye düşündüm. Çevrede bir araştırma yapmaya başladım. O sırada belediye hoparlöründen kayıp para anonsunu duydum. Parayı gidip görevlilere teslim ettim. Ben üzerime düşen görevi yaptım. Paranın ne güçlükle kazanıldığını iyi biliyorum. Hakkım olmayan bir paraydı, gittim sahibine teslim ettim" dedi.
'İYİ İNSANLAR VAR OLDUĞUNU BİLİYORDUM'
Abdulvahap Şen, parayı kaybettiğinin sonradan farkına vardığını belirterek, "İlk etapta polis karakoluna müracaatta bulundum. Oradan belediyeye gittim, anons yapıldı. Olumlu bir haber geldiği zaman haber verileceği söylendi. Açıkçası bu kadar meblağlarda geri dönüş olmadığını söylediler. Ben yine de umudumu kaybetmedim. İyi insanların olduğunu biliyorum, böyle umut ettim ve bekledim. Bana bir telefon geldi ve çok sevindim. Belediyeye gidip parayı bulan iyi insanla beraber buluştuk. Kendisinden Allah razı olsun. Bulduğu parayı emanete teslim etti. İyi ki böyle bir şey oldu, bir nevi bu ağabeyimize bir katkımız olmuş oldu. İyi insanların var olduğunu zaten biliyordum, bunu da bu şekilde yaşamak çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.
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