Sarıyer Baltalimanı’nda yolda ilerleyen motosiklet sürücüsü ve arkadaşı aniden dönüş yapan hafif ticari araca çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası yoldan geçen bir kadın yere savrulan yaralı adamın elini bir an olsun bırakmadı.

İHA'nın haberine göre oaza, geçtiğimiz Salı günü saat 12.00 sıralarında Sarıyer Baltalimanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Özkan Kör ve arkadaşı Sedat Sürüm 34 DZ 0347 plakalı motosikletle Rumeli Hisarı’ndan Emirgan istikametine doğru yola çıktı. Kör, caddede seyir ettiği esnada karşı istikametten seyreden 34 LK 9353 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Melik İmre aniden restorana dönmek istedi. Direksiyonu kıran İmre’nin aracına motosiklet sürücüsü Kör çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle aracın yan camına çarparak yere savrulan sürücü ve arkadaşı hafif şekilde yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan sürücünün aracının camları ise tuzla buz oldu.

ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yola çıktığı esnada yoldan yürüyen genç bir kadın, yerden yaralı halde oturan adamın yanına geldi. Çantasından çıkarttığı peçeteyle adamın elindeki kanları silen ve burnunu tampon yapan kadın, bir an olsun elini bırakmadı. Kısa bir süre sonra olay yerine sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ulus’taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.

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