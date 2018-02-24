İsrail'de hakkında çıkan yolsuzluk soruşturmalarıyla boğuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin 14 Mayıs'ta büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını "İsrail halkı için harika bir gün" olarak nitelendirdi.
Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun "Bu İsrail halkı için harika bir gün. Başkan Trump'ın ABD büyükelçiliğini İsrail'in bağımsızlık gününde Kudüs'e taşıma kararı, Aralık ayında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından geliyor. Bu karar, İsrail'in 70. bağımsızlık gününü daha da büyük bir kutlamaya dönüştürecek. Liderliğin ve dostluğun için teşekkürler Başkan Trump." ifadelerine yer verildi.
İsrail'in kuruluş günü 14 Mayıs, aynı zamanda, zorunlu göçe maruz kalan ve topraklarından edilen Filistinliler tarafından Nekbe (Felaket) Günü olarak anılıyor.
Öte yandan, son beş günde hakkında üst üste iki yeni yolsuzluk dosyası daha açılan Netanyahu, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararıyla da içeride rahat bir nefes aldı.
Polis, Netanyahu hakkında pazar günü "lehte yayın karşılığı, medya şirketine mali imtiyazlar sağlandığı" gerekçesiyle bir soruşturma açmıştı. Başbakanın eski basın danışmanı Shlomo Filber'in, söz konusu soruşturmada itirafçı olarak savcılığın tanığı olduğu haberi, Netanyahu'nun işini daha da zorlaştırmıştı.
Diğer bir soruşturma dosyasına göre, Netanyahu'nun başka bir basın danışmanının, dönemin bölge mahkemesi başkanına, eşi Sara Netanyahu hakkındaki yolsuzluk dosyasını kapatması için başsavcılık teklif ettiği ileri sürülmüştü.
ABD, ELÇİLİĞİN TAŞINACAĞINI TEYİT ETTİ
ABD Dışişleri Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, büyükelçiliğin taşınmasıyla ilgili AA muhabirinin yazılı sorusuna yanıt verdi.
Yetkili, "Mayıs ayında Kudüs'te yeni ABD Büyükelçiliğinin açılmasını planlıyoruz. Büyükelçiliğin açılışı, İsrail'in kuruluşunun 70. yıl dönümüne denk gelmektedir." ifadelerini kullandı.
Aynı açıklamada yeni büyükelçilik binasının ilk bölümünün, ABD'nin Kudüs Başkonsolosluğunun da bulunduğu Kudüs'ün Arnona bölgesindeki bir yerleşkede açılacağı, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ve küçük bir ekibin yeni binada çalışmaya başlayacağı belirtildi.
Konuyla ilgili haberlerin medyaya düşmesinin ardından ilk olarak İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, ABD yönetiminin büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı aldığını açıklamıştı.
KUDÜS'TEKİ YARIM ASIRLIK İŞGAL
Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.
BGMK, 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.
BMGK kararı çerçevesinde ABD dahil uluslararası toplum, Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri, Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.
ABD, 6 Aralık 2017’deki Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu.
Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etti. Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, geçen aralık ayında BM Genel Kurulu'nda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.