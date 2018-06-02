İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un partisinin üyelerinin karıştığı ve uzun süredir devam eden yolsuzluk davası sonucu parlamentoda yapılan güven oylamasını iktidarın kaybetmesiyle 6 yıllık Mariano Rajoy hükümeti dün düştü.

Rajoy veda ederken, "Oylamada büyük ihtimalle güvensizlik çıkacak. Bu da Pedro Sanchez'in yeni başbakan olacağı anlamına geliyor. Ülkeme hizmet etmek benim için bir onurdu. Tüm İspanyollara teşekkür ederim, iyi şanslar" diye konuştu.

İspanya yasalarına göre, hükümetin düşmesi durumda yönetim önerge sahibi partiye geçiyor. 46 yaşındaki Sanchez bu yolla başbakanlığı devralan ilk siyasetçi oldu.

İktidarda kalabilmek için Sanchez'in eli bir hayli zayıf. 350 sandalyeden sadece 84'üne sahip olan Sosyalist İşçi Partisi'nin sözünü geçirebilmek için dışarıdan desteğe ihtiyacı olacak.

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