Slovakya'da yolsuzluk olaylarını araştıran gazeteci Kuciak ve kız arkadaşı 26 Ocak'ta uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

UNESCO Genel Direktörü Azoulay, Slovak makamlarından, yolsuzluk olaylarını araştıran gazeteci Kuciak'ın silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma açılmasını istemişti.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, gazetecilik faaliyetinden dolayı öldürüldüğü düşünülen araştırmacı gazeteci Kuciak ve kız arkadaşının katilinin bulunması konusunu görüşmek üzere İçişleri Bakanı, Başsavcı, Emniyet Müdürü ve İstihbarat Müdürü ile olağanüstü toplantı yapmış, açıklama yapan Fico, Slovakya hükümetinin, katile ilişkin bilgi paylaşan kişilere 1 milyon avro vereceğini söylemişti.

Slovakya Kültür Bakanı Marek Madaric, yaptığı açıklamada, bir gazetecinin öldürülmesini kabullenemediğini belirterek, "Rahat bir şekilde bakanlık koltuğunda oturmayı imkansız olarak görüyorum." dedi.

Geçen aralık ayında Sosyal Demokrat Partinin (Smer-SD) başkanlığından da istifa eden Madaric milletvekilli olarak siyasi hayatına devam edecek.

Slovakya Başbakanı Robert Fico konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Bakan Madaric'in istifasının gazetecilerle dayanışma amacını taşıdığını söyledi.

Ana muhalefet Özgürlük ve Dayanışma Partisi (SaS) Lideri Richard Sulik ise Madaric'in istifasını, Fico hükümetinin dağılmasının başlangıcı olarak niteledi.

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