Olay, akşam saatlerinde çevre yolu otogar üst geçit köprüsü altında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Demir'e, Ünal Yücel'in kullandığı kamyon çarptı.



DHA'nın haberine göre, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. İsmail Demir'in cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.



Kamyon şoförü Ünal Yücel ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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