Edinilen bilgiye göre kaza Safranbolu Karabük yolu Balıklar kayası mevkisinde meydana geldi. Emir Galip Ö. (33) idaresindeki aracıyla Karabük’ten Safranbolu istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yola geçti.

İHA'nın aktardığına göre; bu sırada karşı yoldan Karabük istikametine seyir halindeki Sadettin K. (28) idaresindeki araç ile aynı istikamette seyreden Hüseyin A. (33) idaresindeki araca da çarparak yine aynı istikamette seyreden İsa Y. (27) idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazalarda sürücüler Emir Galip Ö., Sadettin K. ve İsa Y.; yaralandı. Yaralılar 112 ambulansları ile Özel Medikar Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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