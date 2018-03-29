Cadde'nin haberine göre, taksi yerine eski model bir araca binmeyi tercih eden Yonca Evcimik, etrafını saran çalgıcılara para vermemek ve kurtulmak adına ilginç bir yönteme başvurdu.



Arkadaşının kontrolündeki aracı hızlı sürmesi telkininde bulunan şarkıcı, az daha kazaya sebebiyet veriyordu. Aracını insanların yürüdüğü kaldırımda süren Yonca Evcimik'in arkadaşı, az daha sokak çalgılarını eziyordu.



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