Dursun Özbek hafta başında olağanüstü genel kurul kararı aldığı toplantıda tüm yönetici arkadaşlarına “Kim devam etmek istiyor?” diye sordu. Gazete Habertürk'ten Meriç Müldür'ün haberine göre, herkes elini kaldırıp sonuna kadar devam etmek istediğini belirtti. Bir tek Cengiz Özyalçın hariç. Cengiz bey yeniden görev almak istemiyor. Demek ki Galatasaray yönetimi kendine güveniyor, hiçbir üyesi hata yaptıklarını düşünmüyor, hatta genel kanaatin aksine kendilerini başarılı buluyor.. Dursun Özbek’in seçimi kazanacağı fikri çoğunluğun ortak görüşü. Ancak yönetiminde ciddi bir revizyon yapmazsa bu işi nasıl götürecek merak ediyorum. Tüm üyeler yola devam isteğinde olduğuna göre! Güçlü isimler getirmesi imkansız gibi gözüküyor en azından. Mehmet Dedeoğlu ile Bahattin Demirbilek’in yeni yönetim için isimleri geçiyor. Ben her ne kadar katılmasam da istifa eden yönetim kurulu için “Parayı koyanlar gitti. Ali Yüce dışında elini cebine atacak kimse yok. Bir şey verecekler değil, bir şey alacaklar var yönetimde” yorumları yapılıyor... Sanki her yönetici olan cebinden para vermek zorundaymışcasına.



AYSAL KABUL ETMEDİ

Muhalefetin başkan adayı arayışı sürüyor. Ünal Aysal’a gidildi. Kabul etmedi. Duygun Yarsuvat’ın da nabzı yoklandı. O da “hayır” dedi.



YARSUVAT MODELİ

Aday arayışındaki bir kesimin seçtikleri model de belli adayın barındırması gereken özellikler de... Model “Yarsuvat modeli...” Gündemlerinde olan model bu... Dursun Özbek’in elindeki koz mayıs ayında yeni bir seçim çıkışı ile elinden alı- nabilir düşüncesi var. Duygun Yarsuvat’ı başkanlığa taşıyan süreçteki gibi bir aday çıkacak ve kongre üyelerine 20 Ocak’ta başkan seçilse bile mayıs ayında seçim yapacağının sözünü verecek.



LİSELİ OLMALI-ABİ OLMALI

Peki ya aranan başkan adayının özellikleri nasıl olacak? Onu da düşünmüşler. Yaşlı olmalı... Liseli olmalı... Ağabey denilecek biri olmalı... Yıpranmamış olmalı... Camianın sevdiği bir isim olmalı... Bir de akademisyen olursa harika olurmuş hatta. Ben demiyorum Galatasaray’ın akil insanları söylüyor bunları. Bakalım böyle bir adayı bulup ikna edebilecekler mi?

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