Dursun Özbek hafta başında olağanüstü genel kurul kararı aldığı toplantıda tüm yönetici arkadaşlarına “Kim devam etmek istiyor?” diye sordu. Gazete Habertürk'ten Meriç Müldür'ün haberine göre, herkes elini kaldırıp sonuna kadar devam etmek istediğini belirtti. Bir tek Cengiz Özyalçın hariç. Cengiz bey yeniden görev almak istemiyor. Demek ki Galatasaray yönetimi kendine güveniyor, hiçbir üyesi hata yaptıklarını düşünmüyor, hatta genel kanaatin aksine kendilerini başarılı buluyor.. Dursun Özbek’in seçimi kazanacağı fikri çoğunluğun ortak görüşü. Ancak yönetiminde ciddi bir revizyon yapmazsa bu işi nasıl götürecek merak ediyorum. Tüm üyeler yola devam isteğinde olduğuna göre! Güçlü isimler getirmesi imkansız gibi gözüküyor en azından. Mehmet Dedeoğlu ile Bahattin Demirbilek’in yeni yönetim için isimleri geçiyor. Ben her ne kadar katılmasam da istifa eden yönetim kurulu için “Parayı koyanlar gitti. Ali Yüce dışında elini cebine atacak kimse yok. Bir şey verecekler değil, bir şey alacaklar var yönetimde” yorumları yapılıyor... Sanki her yönetici olan cebinden para vermek zorundaymışcasına.
AYSAL KABUL ETMEDİ
Muhalefetin başkan adayı arayışı sürüyor. Ünal Aysal’a gidildi. Kabul etmedi. Duygun Yarsuvat’ın da nabzı yoklandı. O da “hayır” dedi.
YARSUVAT MODELİ
Aday arayışındaki bir kesimin seçtikleri model de belli adayın barındırması gereken özellikler de... Model “Yarsuvat modeli...” Gündemlerinde olan model bu... Dursun Özbek’in elindeki koz mayıs ayında yeni bir seçim çıkışı ile elinden alı- nabilir düşüncesi var. Duygun Yarsuvat’ı başkanlığa taşıyan süreçteki gibi bir aday çıkacak ve kongre üyelerine 20 Ocak’ta başkan seçilse bile mayıs ayında seçim yapacağının sözünü verecek.
LİSELİ OLMALI-ABİ OLMALI
Peki ya aranan başkan adayının özellikleri nasıl olacak? Onu da düşünmüşler. Yaşlı olmalı... Liseli olmalı... Ağabey denilecek biri olmalı... Yıpranmamış olmalı... Camianın sevdiği bir isim olmalı... Bir de akademisyen olursa harika olurmuş hatta. Ben demiyorum Galatasaray’ın akil insanları söylüyor bunları. Bakalım böyle bir adayı bulup ikna edebilecekler mi?
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.