Ülker Stadı’nda kombine kartlarının 2018-2019 futbol sezonu yenileme sürecine eski hak sahibi taraftarların yoğun ilgi gösterirken, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Metin Sipahioğlu, stattaki kombine kart merkezini ziyaret etti.

Yönetim kurulu üyesi Danabaş, “Taraftarımızın ve kongre üyelerimizin çok ciddi bir şekilde ilgisi söz konusu. Bu da çok sevindirici bir olay. Bu sene yeni bir düzenlemeye geçtik. İlk defa passo.com.tr üzerinden online satışa başladık. Şu an itibarıyla de satışlarımızın yaklaşık yüzde 50’si online gerçekleştiriliyor. Bu da taraftarımıza bir kolaylık sağlıyor. Bunun yanında başkanımızın her zaman söylediği gibi, ‘Çorbada herkesin tuzu olsun’ düşüncesiyle herkesi bir an önce kombinelerini yenilemeye ve yeni sezon öncesi takımının yanında yer almaya davet ediyorum” dedi.