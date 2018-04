Geçen haftaki habere göre Yargıtay, altınlarını hırsıza kaptıran ev sahibini haklı bulup olayda yeterli tedbiri almayan site yönetimini sorumlu tuttu. Mahkemenin verdiği ‘altınların parasını site yönetimi ödemeli’ kararı Yargıtay’ca da onandı.



Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, emsal nitelikteki kararla, site içerisinde yeterli güvenlik önlemi almayan site yönetimi hırsızlık mağduru vatandaşın zararını ödeyecek. Tabii bu haber site yöneticilerini korkuttu. Korkmakta da haklılar ama bu gibi durumların çözümü de mevcut. Çözüm ise sigorta. Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez site ve apartman yöneticilerinin karşı karşıya kaldıkları bu riskleri sigortalayan paketleri olduğunu belirtti.



Öncelikle yukarıdaki örnekte görülen risk ortak alan sigortasının kapsamında. Ortak alandan ise site ve apartman yöneticisi sorumlu. Peki nedir bu riskler? Site ve apartmanların; avlu, merdiven, asansör, su deposu, sığınak, çatı, baca, antenler ile ortak mülkiyete tabi olan dükkân, kafeterya, spor salonu gibi ortak kullanım alanları ve bu alanlarda bulunan demirbaşlar, elektronik cihazlar, makinetesisatlar, nakit para ve kıymetli evrak ile cam, reklam panosu, totem gibi kıymetler, yangından depreme, sel-su baskınından doluya, elektronik cihaz arızalarından makine kırılması hasarlarına, cam kırılmasından hırsızlığa, pek çok risk ile karşı karşıya.



TAŞINAN PARA DA KAPSAMDA



İşte tüm bu riskleri “ortak alan sigortası” ile güvence altına almak mümkün. Sönmez, “Ayrıca, yönetimde çalışanların sorumluluğu, taşınan paraya yönelik yapılacak hırsızlık, çalışanlar tarafından gerçekleştirilecek emniyeti suiistimal ile üçüncü şahıslara gelebilecek zararlar nedeniyle site yönetimine düşebilecek sorumluluklar da güvence altına alınarak poliçe kapsamı cüzi primler ile genişletilebilmektedir.



Apartmanda çalışan görevlilerin karşılaşabileceği iş kazaları sonucunda apartman yönetiminin üstleneceği işveren sorumluluklarını, yangın sonucunda sitenin; oyun parkı, asansör, merdiven, kazan dairesi gibi paylaşılan alanların göreceği tüm zararlar, apartman veya siteye ait genel giderler için toplanmış paraların taşınması sırasında karşılaşılabilecek zararlar da teminat altına alınıyor” diyor.



İlave olarak, bina sabit tesisat hırsızlık, yakıt sızması, kira kaybı, izolasyon yetersizliği gibi teminatları içeren özel avantajlar da sunuluyor.



BU SİGORTA NEDEN GEREKLİ, KİMLER ALMALI?



634 No’lu Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesinde, “kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça ortak alanın sigorta primlerine arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür”, 35. maddesi C bendinde ise, yöneticinin görevleri arasında: “Yönetim planında aksine hüküm olmadıkça ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi gereklidir” hükümleri var. Bu nedenle her apartman için bir ortak alan sigortası gerekiyor.



KISA SÜREDE 500'E ULAŞTI



Sönmez’in verdiği bigiye göre yöneticiler hem toplu yaşam alanlarını, hem de yönetici sorumluluklarını teminat altına alan bir paket olduğu için ortak alan sigortasını tercih ediyor. Site ve apartman sakinleri, ortak yaşam alanlarında her gün birbirinden farklı birçok riskle karşı karşıya kalıyor. Bu da yöneticileri ortak alanların güvencesi için yeni arayışlara yöneltiyor.

Sönmez Anadolu Sigorta’nın da yaklaşık 8 ay önce bu ihtiyaçlar için en geniş koruma paketlerinden birisini çok uygun primlerle sunduğunu kaydediyor. Yeni paket ürün, satışa sunulduktan sonra kısa sürede beş yüze yakın site ve apartman yönetimi tarafından tercih edilmiş.

