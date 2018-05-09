Fenerbahçe'nin yarın Ziraat Türkiye Kupası finalinde TM Akhisar ile oynayacağı final maçı için Sarı-Lacivertli yöneticiler tam kadro Diyarbakır'a gidecek.

Başkan Aziz Yıldırım ve kurmaylarının bugün kente giderek karşılaşma öncesinde bir çok etkinliğe katılmaları bekleniyor. Başkan Yıldırım ve yöneticiler yarın da maçı izledikten sonra takımla birlikte İstanbul’a dönecekler.