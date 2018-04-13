Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk tescilli hava araçlarıyla Türkiye'nin hava sahasını ve havaalanlarını kullanan yabancı menşeli hava araçlarıyla yapılan tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerini kapsayan yönetmeliğe göre, söz konusu taşımacılık faaliyetlerinde, taraf olunan uluslararası sözleşmelerin yanı sıra Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı tarafından yayınlanan teknik talimatlar ve yönetmelik hükümleri uygulanacak.

Tehlikeli maddelerin havayoluyla taşımacılığında teknik talimatlarda tanımlanan etiket, işaret ve plakaların kullanılması zorunlu hale gelecek.

Türkiye ile yabancı ülkeler arasında havayoluyla tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinde bulunacak yabancı menşeli işletmeler, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Teknik Talimatlar, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ve ilgili diğer dokümanlarla yönetmelikte belirtilen kurallara uygun hareket edecek. Yabancı menşeli işletmelere yönelik uygulanacak özel usul ve esaslar, taraf olunan ikili ve çok taraflı anlaşmalar ve “karşılıklılık ilkesi” çerçevesinde Dışişleri Bakanlığının da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenecek.

Sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin havayoluyla taşınabilmesi için İçişleri Bakanlığından havayoluyla taşıma izin belgesi alınacak.

Tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde bulunmak isteyen operatörlerin, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden "Tehlikeli Madde Taşıma Yetki Belgesi" almaları zorunlu olacak.

KURALLARA UYMAYANLARA PARA CEZASI

Yönetmelik hükümlerinin ihlali durumunda 2 bin ile 50 bin lira arasında idari para cezası uygulanacak. Yetki belgesine sahip olmadan tehlikeli madde taşıyan operatöre 50 bin lira idari para cezası verilecek.

Can, mal, çevre ve uçuş emniyetini ciddi olarak tehdit ettiği belirlenen ihlaller veya kasti ihlaller için belirtilen ceza miktarları yüzde 100 artırılacak.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ulusal mevzuat ve tehlikeli maddelerin havayoluyla taşınması hususunda taraf olunan uluslararası anlaşma hükümleri uygulanacak.

Yönetmenliğin, "tehlikeli madde faaliyet belgesi"ni içeren maddesi Temmuz 2018'de, "tehlikeli madde depolama uygunluk belgesi" hükmünü içeren maddesi 2019'da yürürlüğe girecek, diğer hükümleri ise bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.