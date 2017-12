CEO, hayat kadını, köylü kadın ve kız öğrenci... Scrabble oyunu üzerinden kadına karşı şiddeti masaya yatıran “Scrabble” filmi, festival yolculuğunu sürdürüyor. Birçok festivalde gösterilen film, son olarak LiftOff Festivaller serisinin Sydney ayağında izleyiciyle buluştu. Yönetmen Merve Gezen’in kadına şiddet meselesinin üzerine gittiği film, toplumun bilinçlenmesi ve caydırıcı yasaların uygulanması gerektiğinin altını çiziyor. Filmin başrollerinde Janset Paçal, Defne Halman, Kadriye Kenter, Özge Erdem ve iki çocuk Asyak Akınhay ile Cemre Naz Derin yer alıyor. HT Cumartesi'nden Ekin Türkantos'un haberi...

ÇIKIŞ NOKTASI ÖZGECAN

Paris Devlet Konservatuvarı ile Sorbonne Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun olan Merve Gezen, dekor boyamaktan kostüm dikmeye kadar tiyatronun her alanında çalışmış. Daha çok sosyal konuları tercih eden Gezen’in ‘Hela Sohbetleri’ ve ‘Nerdesin Aşkım?’ diye iki filmi de bulunuyor. Ve her ikisi de ödüller toplamış filmler... Son filmi ‘Scrabble’ ise gösterildiği her festivalde izleyiciyi etkilemeye devam ediyor.

Filmin çıkış noktası yine bir kadın cinayetine dayanıyor. Gezen, Amerika’da yaşasa da Türkiye’deki olayları, gündemi yakından takip ediyor. Gazetede Özgecan Aslan cinayetini okuduğunda kendi tabiriyle delirmiş ve kabul etmek istememiş. “Evet şu an Amerika’da yaşıyorum ama ben de bir kadınım ben de Türkiye’de doğdum. Ülkemde olan bir olay beni de ilgilendiriyor. Tepkimi ne şekilde gösterebilirim diye düşünürken bu film ortaya çıktı” diyor.

GAZETEDEKİ HİKÂYELER

Filmi geçen yıl haziran ayında çeken Gezen; toplumsal olarak hareket etmemiz gerektiğini söylüyor: “Başından beri erkeklerin olmadığı bir film istiyordum. 50’nin üzerinde ülke gezdim, bu sadece bizim değil dünyanın sorunu. 2010 ila 2015 yılları arasında 1115 kadın öldürülmüş. Nerdeyse her gün bir kadın öldürülüyor. Bu çok korkunç bir rakam. Eğitimin her şeyi değiştireceğine inanıyorum. Bir köylü kadın da ekonomik açıdan özgür kadın da dayak yiyor. Üniversite mezunu olup karısını döven erkekler var. Film çok gerçek çünkü gazetelerde öldürülen kadınların hikâyelerini okudum.”

Filmi kurgularken önce kafasında farklı meslek ve eğitim seviyesindeki 4 kadını bir araya getirmeyi isteyen Gezen, 19 dakikalık filminde bu kadınlara scrabble oynatarak aslında hiçbir şey söylemeden pek çok şey söylemek istemiş. Filmin kurgusunu nasıl yaptığını ise şöyle özetliyor: “Mesela filmdeki öğrenci scrabble’da tecavüz yazdığında 40, ensest yazdığında 10 puan alıyor. Çünkü ensestin hisse senedi tecavüz kadar kazandırmıyor, aile içinde saklanıyor. Böyle kelime oyunları yapmak istedik. Kadınlar kaderlerini kelimelere yansıtıyor ve haykırıyorlar.”

‘CAYDIRICI YASALAR ÇIKMALI’

Ayrıca filmdeki tüm karakterlerin adı Özgecan’ı temsilen ‘Ö’ harfiyle başlıyor; Ömür, Özge, Öznur... Bu film için araştırma yaparken öldürülen kadınların genellikle 35 yaşını aşmamış, evli ve boşanmak isteyen kadınlar olduğunu görüyor Gezen. Ve çoğu ailesi tarafından öldürülen bu kadınların hemen hepsi kendi katilini tanıyor. Bunun korkunç bir şey olduğunu anlatan yönetmen; “En güvendiğiniz insan tarafından öldürülüyorsunuz. Sizin sığındığınız insanlar tarafından... Caydırıcı yasaların çıkması lazım.”

Filmlerinin Türk sinemasındaki yerine gelince... Gezen, toplumsal ögeleri olan filmler çektiğini söylüyor ama ileride başka türlere de yelken açabilir.