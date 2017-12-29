AYTEKİN TEKER / HABERTURK.COM

Mustafa Mayadağ'dan acı haber... Mayadağ bu sabah 9:30'da hayata veda etti.

MUSTAFA MAYADAĞ'IN EŞİNDEN AÇIKLAMA



Ünlü yönetmenin eşi Birsen Mayadağ Haberturk.com'a yaptığı açıklamada, "Eşimi bu sabah 9:30'da kaybettik. Ne yapacağımı bilemiyorum. Çocuklarım yurtdışında, akşam burada olacaklar. Cenaze detaylarını o zaman netleştireceğiz" dedi.

Mustafa Mayadağ, 2016 yılında beyin kanaması geçirmiş ve boynundan aşağısı felç olmuştu.

MUSTAFA MAYADAĞ KİMDİR?



Ünlü yönetmen Mustafa Mayadağ, 1958 yılında İzmir’in Urla ilçesinde dünyaya geldi.



Mayadağ, İzmir Çınarlı Teknik Lisesinden mezun olduktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi sinema Televizyon bölümünü bitirdi.



Aynı okul mezunu dört arkadaşıyla video prodüksiyon şirketi kurdu.

Daha sonra Yeşilçam, TRT 2, Pınar Film, Star TV ve Raks müzikte değişik kademelerde görev aldı.



Mustafa Mayadağ, birçok ünlü şarkıcının kliplerini çeken isim oldu.



Ayrıca Mayadağ, Türkiye Video Müzik Ödülleri Yılın Klibi ödülünü aldı.

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