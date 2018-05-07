HT Magazin'de yer alan habere göre, deneyimlerinden herkesin içinde bir oyunculuk potansiyeli taşıdığını gördüğünü belirten Kaplanoğlu, “Suniliği ortadan kaldırmak için filmlerimde oyunculuk yapmamış birini de tercih edebiliyorum” dedi.

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