Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'a Vodafone Park'ta 3-0 mağlup olarak yara alan Galatasaray, 15. haftada Akhisarspor karşısında öldü öldü dirildi... İlk yarıyı 2-0 geride kapatan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda oynadığı futbolla maçı çevirdi ve 4-2 kazanmasını bildi. Devre arasında Galatasaraylılar hem Igor Tudor'u hem de Dursun Özbek ve yönetimini istifaya davet etti. İstifa isteklerine unutulmaz dönüş de engel olamadı ve tezahüratlar maç sonu da devam etti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre sarı-kırmızılıların son haftalardaki formsuz ismi Younes Belhanda, dün eleştilere yanıt verdi. İlk yarının son dakikalarında farkı şekilde tribünlere gönderdiği frikiğin ardından ıslıklanan Faslı yıldız, 51’de skoru 3-2 yapan golü atıp taraftarların gönlünü aldı.

13 haftalık suskunluğuna son veren Belhanda’nın 6 da asisti bulunuyor. Belhanda maçla ilgili “İkinci yarıya çıkarken iyi motive olduk. Çabuk gol atmak için aramızda konuşmuştuk ve sonuç geldi. Benim görevim gol atmaktan çok topları iyi şekilde dağıtmak. Kazanıyorsak bu benim için büyük gururdur” dedi.

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