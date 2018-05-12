Young Boys - Lugano maçı rakamları

Young Boys ve Lugano, 13 Mayıs 2018 Pazar günü İsviçre Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Young Boys 78 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Lugano 41 puanda ve 6. sırada. Young Boys, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Lugano, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 470. İddaa'da Young Boys kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Lugano kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Young Boys son haftadaki Zürich müsabasında 2-1 kazandı.

Lugano ise St Gallen maçında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 14 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Young Boys, 44 gol attı ve 15 gol yedi.

Lugano ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lugano, 18 gol atarken 27 gol yedi.