Young Boys - Luzern maç önü

Young Boys ve Luzern, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İsviçre Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. 72 puanlı Young Boys 1. sırada bulunuyor, Luzern 46 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Young Boys, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Luzern, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 383 kodlu maçı oynayanlar; Young Boys galibiyet oranı 1.15, beraberlik oranı 4.75, Luzern galibiyet oranı 9.00. 2.5 gol altının oranı 2.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.20. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Young Boys son hafta oynanan Zürich maçında 2-1 kazandı.

Luzern, Lausanne Sports karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Young Boys, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 13 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Young Boys, kendi sahasında 42 gol attı, 14 gol yedi.

Luzern ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Luzern, 16 gol atarken 21 gol yedi.