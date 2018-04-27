Young Boys - Luzern maç önü

Young Boys ve Luzern, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İsviçre Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Young Boys 72 puanla 1. sırada, Luzern 46 puanla 3. sırada bulunuyor. Young Boys, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Luzern, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 383 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Young Boys kazanırsa 1.15, beraberlik çıkarsa 4.75, Luzern sahadan galip ayrılırsa 9.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.20. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Young Boys son hafta oynanan Zürich maçında 2-1 kazandı.

Luzern, Lausanne Sports karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Young Boys, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 13 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Young Boys, kendi sahasında 42 gol attı, 14 gol yedi.

Luzern, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Luzern, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.