Radio City Music Hall’da düzenlenen BrandCast etkinliğinde sahneye çıkan YouTube CEO’su Susan Wojcicki, reklam verenlerden oluşan izleyicileri YouTube’un kapsamının genişlediğine ikna etmek için önemli istatistikler paylaştı.

Wojcicki, YouTube’un her ay 1,8 milyar kayıtlı kullanıcı tarafından aktif olarak kullanıldığını açıkladı. Bu açıklama, YouTube videolarını izleyenlerin sayısının bundan çok daha yüksek olduğunu da ortaya çıkarıyor. YouTube geçtiğimiz yılın haziran ayında 1,5 milyar aktif kayıtlı izleyiciye sahipti. Yalnızca televizyonlarından her gün 150 milyon saat uzunluğunda YouTube videosu izleniyor.

Wojcicki ayrıca YouTube’un geçtiğimiz yıl platformu daha verimli yönetmek için yeni altyapı ve araçlar geliştirdiğini duyurdu. Şiddet ve cinsel içerikli videoları yakalamak ve yasaklamak için daha fazla insan işe aldıklarını belirten Wojcicki ayrıca makine öğrenimi teknolojilerinin de bu insan operatörlere destek olduğunu açıkladı.

YOUTUBE İZLEYİCİLERİNE KÖTÜ HABER! HEDEFLİ REKLAMLAR GELİYOR...