Google’ın web tarayıcısı Chrome ve dijital klavyesi Gboard’da bulunan gizli mod özelliği, kullanıcılara dijital aktivitelerinin kayıt altına alınmaması seçeneği sunuyor. YouTube’un Android uygulamasına uyarlanan özellik, kullanıcıların arama ve izleme geçmişlerinin kaydedilmemesini sağlayacak.

YouTube halihazırda bu seçenekleri kullanıcılara sunuyor. Ayarlar > Geçmiş ve Gizlilik yolunu takip ederek, hem izleme hem de arama geçmişinin kaydedilmesini durdurmak mümkün. Ancak görünüşe göre YouTube bu işlemleri kolaylaştırmak istiyor.

Şu an için sınırlı sayıda kullanıcıyla test edilen Gizli Mod seçeneği, YouTube’un Android uygulamasının sağ üstünde bulunan profil fotoğrafına tıklanarak devreye sokulabilecek.