YouTube, video paylaşım sitesini kullanan çocukların verileri reklam hedeflemelerinde kullandığı gerekçesiyle ABD Federal Ticaret Komisyonu’na (FTC) şikayet edildi.

20 farklı çocuk, gizlilik ve tüketici hakları savunucu grubun ortaklığıyla gerçekleştirilen şikayet, FTC’den bir Google şirketi olan YouTube’un çocukların çevrimiçi gizliliğini koruyan yasaları çiğneyip çiğnemediğini soruşturmasını talep ediyor.

Aralarında Common Sense Media, Center for Digital Democracy ve Parents Across America gibi güçlü sivil toplum örgütlerinin de bulunduğu gruplar, YouTube’un COPPA olarak bilinen ve 13 yaşından küçük internet kullanıcılarının verilerinin siteler tarafından toplanmasını engelleyen federal yasayı ihlal ettiğini iddia ediyor.

FTC, Google’ın yasayı çiğnediğinde karar kılarsa şirket milyarlarca dolar cezaya çarptırılabilir.

YOUTUBE YASAKLAYINCA SOLUĞU O SİTEDE ALDILAR

Sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan şikayet, YouTube’un kullanım şartlarında 13 yaşından küçük çocukların platformu kullanmasının yasak olduğunun belirtildiğini ancak buna rağmen şirketin çocukların izlediği videolar, konumları ve kullandıkları cihazlar gibi bilgileri hedefli reklamlar geliştirilmekte kullandığına dikkat çekiyor.

Şikayet, YouTube’un bu verileri toplarken ebeveynlerin iznini almadığı için COPPA yasasını ihlal ettiği görüşünü savunuyor.

Kendilerine henüz resmi bir şikayet ulaşmadığını belirten YouTube sözcüsü, “Aileleri ve çocukları korumak bizim için her zaman yüksek öncelikli olmuştur. Şikayeti titizlikle inceleyecek ve geliştirebileceğimiz bir şey var mı değerlendireceğiz. Çünkü YouTube çocuklar için değil; sırf bu nedenle YouTube Kids isimli uygulamaya büyük yatırımlar yaparak çocuklara bir alternatif sunduk.” dedi.

Şikayetin henüz kendilerine ulaşmadığını belirten FTC ise COPPA yasasını çok ciddiye aldıklarını ve söz konusu şikayeti incelemek istediklerini söyledi.

BİRİ 100 MİLYAR DOLAR, DİĞERİ SADECE BİRKAÇ DOLAR