YouTube'dan uygunsuz videolarla mücadelede yeni adım

YouTube'un Üst Yöneticisi Susan Wojcicki, "Bazı kötü aktörlerin, Google'un sahipliğindeki hizmeti yanlış bilgilendirmek, manipüle etmek, rahatsızlık ve hatta zarar vermek amacıyla kötüye kullandığını" açıkladı.

AA'nın haberlerine göre; Wojcicki, bu sorunla mücadelede gelecek yıla kadar en az 10 bin kişinin görevlendirileceğini belirterek, YouTube'un aynı zamanda çocuklara zarar veren veya nefret söylemi içeren "sorunlu" yorumları ya da videoları işaretleyecek bir teknoloji kullanacağını söyledi.

YouTube, bu teknolojiyi halihazırda şiddet içeren aşırılıkçı videoları kaldırmak için kullanıyor.

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